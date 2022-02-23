Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 50. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali'nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan'ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ'ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras'ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 50. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?

Asya ve Aras evlendikten sonra yurtdışında yaşama kararı alınca Ali, seçimini yapıyor. Ancak Derin, Ali'nin Volkan'la yaşamasına asla sıcak bakmıyor! Volkan ne yapacak?

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