Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 25. bölüm full izle! Kanal D Sadakatsiz en son bölüm youtube izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Nisan Çarşamba yayınlanan 25. Bölümde Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır.

Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE