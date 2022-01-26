Sadakatsiz son bölüm izle! KANAL D Sadakatsiz 46. bölüm full HD izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü 2 Şubat Çarşamba saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKAT DİZİSİ OYUNCULARI

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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