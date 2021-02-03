Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir, gerçek adı ne? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir, gerçek adı ne? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

03.02.2021 22:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:33
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir, gerçek adı ne? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye geçtiğimiz bölümde katılan ve Selçuk'un annesi rolünü canlandıran Melisa Döngel sosyal medyada merak edildi. Peki, Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir, gerçek adı ne? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncularından Selçuk (Emir Taro Emir) karakterinin annesi olarak diziye iki kişi dahil oldu. Sadakatsiz Selçuk'un annesinin gençliğini oynayan Melisa Döngel karakteri ise sosyal medyada merak edildi. Peki, Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir, gerçek adı ne? Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. 21 yaşındaki Türk oyuncu Terazi burcudur. Döngel, eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Elif dizisi ile yaşadı. 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. 2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat verdi ve şimdilerde Kanal D'de Sadakatsiz dizisinde yer almaktadır.

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