Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?
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Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

06.10.2020 07:51 | Son Güncelleme: 06.10.2020 07:54
Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Peki, yeni dizi Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak. Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Doctor Foster konusu nedir?

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sadakatsiz dizisi, konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Doctor Foster konusu nedir? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

DOCTOR FOSTER KONUSU NEDİR?

Her sezonu 5 bölümden oluşan Doctor Foster, ailesi ile bir kasabada sakin hayat yaşayan Dr. Gemma Foster'in bir gün kocası Simon'ın ceketinde sarı bir saç teli bulması ile başlayan olaylar zincirini anlatıyor. Kadınsal içgüdüleri ile kocasını takibe alan Foster'ın bir süre sonra paranoyak düşünceler sonucu aklı karışıyor. Çevresi ile gerilimler yaşayan kadın, basit bir şüphe ile bambaşka noktalara taşınıyor.

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?
Doktor Foster Dizisi

SADAKATSİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz konusu, oyuncuları kim? Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz/ Doktor Foster konusu nedir?

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