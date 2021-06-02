Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Sadakatsiz'in iki yıldızı Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali fotoğrafı geldi. İkilinin keyifli olduğu görüldü.