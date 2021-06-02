Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi

Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Sadakatsiz'in iki yıldızı Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali fotoğrafı geldi. İkilinin keyifli olduğu görüldü.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok takip edilen diziler listesinden düşmeyen Sadakatsiz, gelecek sene izleyicisiyle buluşmak üzere sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi güçlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, 2 Haziran Çarşamba 20.00'da ekrana gelecek son bölümünün ardından sezon finali yapacak.

SEZON FİNALİ PAYLAŞIMI GELDİ

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle başarılı bir oyunculuk örneği sergileyen Melis Sezen de sosyal medya hesabından rol arkadaşı Cansu Dere'yle samimi pozunu paylaştı.

Dizide Asya karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaşan Sezen "Paydos" notunu düştü. Dizinin ikinci sezon bölümleri, Ekim ayında yine Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İşte Sezen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 00:19:15. #1.15#

title