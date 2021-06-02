Sadakatsiz'in yıldızları Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı geldi
Kanal D'nin sevilen yapımlarından biri olmayı başaran Sadakatsiz'in iki yıldızı Cansu Dere ve Melis Sezen'den sezon finali fotoğrafı geldi. İkilinin keyifli olduğu görüldü.
Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok takip edilen diziler listesinden düşmeyen Sadakatsiz, gelecek sene izleyicisiyle buluşmak üzere sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
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Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar gibi güçlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, 2 Haziran Çarşamba 20.00'da ekrana gelecek son bölümünün ardından sezon finali yapacak.
SEZON FİNALİ PAYLAŞIMI GELDİ
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle başarılı bir oyunculuk örneği sergileyen Melis Sezen de sosyal medya hesabından rol arkadaşı Cansu Dere'yle samimi pozunu paylaştı.
Dizide Asya karakterini canlandıran tecrübeli oyuncu Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaşan Sezen "Paydos" notunu düştü. Dizinin ikinci sezon bölümleri, Ekim ayında yine Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
İşte Sezen'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım: