Sadakatsiz"in Derin'i Melis Sezen: Formumu dansla koruyorum!
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Sadakatsiz"in Derin'i Melis Sezen: Formumu dansla koruyorum!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen: Formumu dansla koruyorum!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Koç Üniversitesi'nin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuduğunu söyleyen oyuncu, 8 numara miyop olduğunu ve lenslerini çıkardığı zaman hiçbir şey göremediğini belirtti.

Koç Üniversitesi'nin Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde okuduğunu söyleyen oyuncu, 8 numara miyop olduğunu ve lenslerini çıkardığı zaman hiçbir şey göremediğini belirtti.

Sezen, "Dansçı mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, çok seviyorum dansı. Dans, beni oluşturan şeylerden biri. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Formumu korumamda dans etkili oluyor. Çünkü bütün vücudu çalıştırıyor."

Kaynak: Hürriyet

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