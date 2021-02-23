Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
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Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor

23.02.2021 07:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 07:47

Sadakatsiz dizisinden merakla beklenen 19. yeni bölüm 2. fragmanında Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan'ın yıllar sonra Asya'nın yanına dönmesi Volkan'ı çileden çıkarıyor. Asya ve Sinan'ın peşinden İstanbul'a gelen Volkan, Sinan'la kavga ediyor. Derin ise Volkan'a not bırakıp evi terk ediyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Şubat Çarşamba akşamı 19. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in kadrosuna dahil olan Cemal Hünal ise Sinan karakteriyle yeni bölümde rüzgar gibi esecek.

VOLKAN VE SİNAN KAVGA EDİYOR

Asya'nın arkadaşı Sinan, yıllar sonra Tekirdağ'a Asya'yı görmeye geliyor. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu ediyor ve Sinan'nın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gidiyor. Volkan ise oğlu Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına dönüyor ve İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapıyor.

DERİN, VOLKAN'I TERK EDİYOR

Asya'ya hesap soran Volkan'dan rahatsız olan Sinan tepki gösteriyor ve ikili arasında yumruklu kavga çıkıyor. Kavga sonrası perişan halde evine dönen Volkan ise ikinci kez yıkılıyor. Yatak odalarına "Artık Asya'ya dönebilirsin" yazılı bir not bırakan Derin, Volkan'ı terk ediyor. Volkan'ın bu duruma ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
Sadakatsiz'in 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sinan ve Volkan yumruk yumruğa kavga ediyor
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