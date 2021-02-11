Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

11.02.2021 07:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:16
Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı. İhanetinden dolayı pişman olan Volkan, eski eşinin evine gelip geri dönmek istediğini söylüyor. Asya'nın yaşadıklarından sonra Volkan'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşadığı bölümün sonunda yeni bölümden ilk fragman da yayınlandı.

VOLKAN VE ASYA YAKINLAŞIYOR

Sadakatsiz'in 17 Şubat'ta ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünde garip duygular içine giren Volkan, Asya'nın evine geliyor. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yaparak gözyaşları içinde Derin'le evlendiğinden dolayı pişman olduğunu söylüyor. Bununla da yetinmeyen Volkan, Asya'yı öpmeye yelteniyor. Asya'nın Volkan'ın bu davranışlarına nasıl tepkiler vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

DERİN, ALİ'YLE TARTIŞTI

Sadakatsiz son bölümde Derin, Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren bir gelişme yaşandı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı. Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor

VOLKAN, ALİ'YE TOKAT ATTI

Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine çılgına dönen Volkan, oğluna tokat attı. Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu.

Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor
Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Barış Manço Demet Akalın Kenan Doğulu Burcu Biricik
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pişman olan Volkan, Asya'dan af diliyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 08:17:05. #1.15#
title