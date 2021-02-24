Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli?

Dr. Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam izleyici ile buluşacaktır. Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, dizileri nedir?

Dr. Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam izleyici ile buluşacaktır. Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, dizileri nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ KİMDİR?

Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.

SADAKATSİZ BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

OYUNLAR

Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Anılar (Brighton Beach Anıları): Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Dört Mevsim: Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Polisin Müşterileri: Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001

Serseri Gönül: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000

Anriko'nun Peşinde: Kubilay Tuncer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

Memleketimden İnsan Manzaraları: Nâzım Hikmet

SİNEMA FİLMLERİ

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali

Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

TELEVİZYON FİLMLERİ

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba/ Koltuk - 2003

DİZİLERİ

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 (Feyyaz Meftun)

Halka - 2019 (İlhan Tepeli)

Çukur - 2017-2018 (Baykal/Beyefendi)

Kara Sevda - 2015 (Galip Kozcuoğlu)

Sen Benimsin - 2015 (Şimal Toprak)

Kızılelma - 2014 - (Süleyman Hekimoğlu)

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur