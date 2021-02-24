Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli?
Dr. Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam izleyici ile buluşacaktır. Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, dizileri nedir?
Dr. Foster isimli diziden uyarlanan Sadakatsiz dizisi bu akşam izleyici ile buluşacaktır. Sadakatsiz Haluk Güçlü kimdir? Sadakatsiz Haluk Güçlü rolünü kim canlandırıyor? Sadakatsiz Burak Sergen kimdir? Burak Sergen kaç yaşında, nereli, dizileri nedir? İşte detaylar haberimizde...
SADAKATSİZ HALUK GÜÇLÜ KİMDİR?
Ellili yaşlarının sonlarında zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.
SADAKATSİZ BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
OYUNLAR
Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Anılar (Brighton Beach Anıları): Neil Simon - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Dört Mevsim: Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003
Polisin Müşterileri: Raymond Castands - Tiyatrokare - 2001
Serseri Gönül: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Anriko'nun Peşinde: Kubilay Tuncer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Memleketimden İnsan Manzaraları: Nâzım Hikmet
SİNEMA FİLMLERİ
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali
Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
TELEVİZYON FİLMLERİ
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba/ Koltuk - 2003
DİZİLERİ
Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 (Feyyaz Meftun)
Halka - 2019 (İlhan Tepeli)
Çukur - 2017-2018 (Baykal/Beyefendi)
Kara Sevda - 2015 (Galip Kozcuoğlu)
Sen Benimsin - 2015 (Şimal Toprak)
Kızılelma - 2014 - (Süleyman Hekimoğlu)
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur