Sadakatsiz "Gönül Güçlü" kimdir, gerçek adı ne? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nerelerde oynadı? Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir?

Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan İngiliz BBC dizisi Doctor Foster'ın Türk uyarlaması Sadakatsiz dizisinde Derin Aslan karakterinin annesi Gönül Güçlü karakteri ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekiyor! Peki, Sadakatsiz "Gönül Güçlü" kimdir, gerçek adı ne? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nerelerde oynadı?

Sadakatsiz dizisi her Çarşamba konusunun yanı sıra oyuncularıyla da dikkat çekmektedir. Bu karakterlerden biri de Haluk Güçlü'nün eşi ve Derin işe Demir'in annesi Gönül Güçlü'dür! Sadakatsiz "Gönül Güçlü" kimdir, gerçek adı ne? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözde Seda Altuner dizileri, filmleri, nerelerde oynadı? Sadakatsiz Derin'in annesi Gönül kimdir?

SADAKATSİZ DERİN'İN ANNESİ GÖNÜL KİMDİR? GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarı.16 Haziran 1982, İstanbul doğumlu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimini tamamlayan Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsizler dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film 2011)

Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)

Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)

Avlu (TV Dizisi 2018)

Street/ Cadde (Kısa Film 2018)

Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)

Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)

Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film 2011)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)

Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)

Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)

İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)

Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)

Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)

Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)