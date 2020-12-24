Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı
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Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı

24.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:16

Dün akşam 11. yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de evde tek başına oturan Asya, yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Asya'nın yardım çığlıklarını duyan Bahar yardıma koşarken saldırganın kim olduğu ya da kim tarafından gönderildiği bilinmiyor.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ile Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

TEHDİT EDİLMEYE BAŞLADI

Dizinin son bölümünde iki kere tehdit edilen Asya, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Evine gelen Asya, kapının üzerinde bir not buldu. Eski eşi Volkan'dan şüphelenen Asya, hastanedeki yardımcısının kendisini dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarınca iyice tedirgin oldu.

ASYA'YA SALDIRI

Bu olayların ardından Asya evde tek başına otururken yüzü maskeli bir adam önce evin güvenlik kamerasını parçaladı sonra da salonun camını kırarak eve girdi. İçeri girer girmez Asya'ya saldıran maskeli kişi, önce yumruk atıp etkisiz hale getirmeye çalıştı sonra da boğazını sıkmaya başladı. Bu esnada Asya'nın yardım çığlıklarını duyan Bahar ise eve koştu. Saldırgandan kurtulmaya çalışan Asya, masanın üzerinde duran vazoyu alıp maskeli adamın kafasına vurdu. Asya'ya saldıranın kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanmaya başlandı ve Gönül, bu soğuk savaşta yeni bir plan yaptı. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali'yi olumsuz etkilerken okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğruyor
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğruyor
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğruyor
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya saldırıya uğradı
Haber Yorumları (3)
MESSY: haber değeri nedir?
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NİHAT ÜNSAL: Bütün dizi, klip, video, şarkı sözü, film vb''lerinin senarist, yönetmen ve yapımcılarının psikotestlerden geçirilmesini ve bu eserlerin RTÜK''ün yayınlanmadan önce kontrolleri yapıp sonra yayınlama izni sonucu ekranlara verilmesini şiddetle öneriyorum. . . Ekranlarda gördüklerimiz, toplum ruh sağlığı üzerine atılan Charr bombası gibiler. . . Bir 10-20 yıl sonrası ahlak yapımızın nasıl olacağını tahmin bile etmek istemiyorum. . .
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ANTEPLİ: Ülkemiz vatanımız milletimiz adına gerçekten çok önemli bir haber
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