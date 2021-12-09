Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti - Haberler Magazin
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Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras, Asya'ya evlilik teklifi etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya ile Aras romantik anlar yaşadı. Gecenin sonunda ise Asya'nın önünde diz çökere aldığı yüzüğü çıkartıp Asya'ya evlilik teklifi etti. Asya, duygusal anlar yaşarken Ali ve Volkan da o anlara şahit oldu.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme ise Aras'ın evlilik teklifi damga vurdu.

ALİ VE VOLKAN HER ŞEYİ GÖRDÜ

Aras, Asya ile romantik bir akşam yemeği yedi. Ona olan duygularını da dile getiren Aras aşkını ilan etti. Aras gecenin sonunda cebindeki yüzüğü çıkartarak Asya'ya evlilik teklifi etti. Asya'nın oğlu Ali ve eski eşi Volkan ise o anları pencereden gördü. Ali çılgına dönerken, Volkan ise oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Asya'nın Aras'ın evlilik teklifine ne cevap vereceği ise yeni bölümde belli olacak.

Ecem Altan
Ecem Altan
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