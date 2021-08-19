Sadakatsiz dizisine bomba transfer!
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Sadakatsiz dizisine bomba transfer!

Sadakatsiz dizisine bomba transfer!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisi yeni sezona bomba transferle dönüyor. Cansu Dere yıllar sonra eski partneri ile kamera karşısına geçecek. İşte o isim...

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Çukur'un Mahsun'u ve Alev Alev'in Ozan'ı olarak adından söz ettiren Berkay Ateş'in Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olduğu iddia edildi. (tv100-Birsen Altuntaş)

ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, Cansu Dere'nin Asya ve Caner Cindoruk'un Volkan rolüyle başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri çok yakında başlayacak.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlköğretimden lise sonuna kadar profesyonel futbol oynadı.

Tiyatro çalışmalarına Semaver Kumpanya'da başlayan Beryak Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi gördü. Aynı zamanda Dot Tiyatrosu, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve Tiyatro Krek'te asistanlık görevi üstlendi. Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarıdır. Berkay Ateş, oyunculuğa ekranda 'Sessiz Fırtına', beyazperdede 'Mavi Gözlü Dev' ile başladı.

2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında 22. Altın Koza Film Festivalinde "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2007'den bu yana birçok sinema filmi ve dizide yer aldı. 2017 yılında ise Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüne layık görüldü.

Ateş, rol aldığı Çukur ve Alev Alev gibi diziler sayesinde hayran kitlesini genişletti.

Sadakatsiz dizisine bomba transfer!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer!

Kaynak: Snob Magazin

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