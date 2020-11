Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör'ü kim canlandırıyor? Kenan Ece kimdir, kaç yaşında? Kenan Ece'nin eşi kimdir?

Sadakatsiz dizisine 5. bölüm itibari ile katılan Kenan Ece'nin kim olduğu merak ediliyor. Asya karakteri ile yakınlaşacak olan Turgay Güngör'ü canlandıran Kenan Ece hakkında merak edilenler...

Türk televizyonlarının sevilen yakışıklı oyuncularından olan Kenan Ece, Sadakatsiz dizisine dahil oldu. İzleyicilerden ilk bölümde büyük beğeni toplayan Kenan Ece hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kenan Ece kimdir? Kenan Ece'nin eşi kimdir?

KENAN ECE KİMDİR

Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Dubai'de dünyaya gelmiştir. Tam adı Cahit Kenan Ece'dir. Bir ablası vardır. Babası Murat Ece'dir. Galatasaray Spor Klubü'nün eski yöneticilerinden Turgan Ece'nin ise torunudur. Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis'in yeğenidir, yani büyük halasıdır. Babası Murat Ece kariyerinin altı senesini Dubai/UAE ve Abidjan/Ivory Coast'da geçirdiği sırada Kenan Ece de Dubai'de doğmuştur.

İstanbul Sankt GeorgAvusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004yılında Amerika'da New York'ta Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı. Üniversitede okurken birçok oyunda rol aldı. New York'tayken özgeçmişini İrlanda'da yatırım yapan bir Türk şirketine gönderip İrlanda'ya giderek iki yıl boyunca finans analistliği yaptı. Mezun olduktan sonra dört yıl İrlanda'nın baş şehri Dublin'de yaşadı. İki sene finansman üzerine bir enerji şirketinde çalıştı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İki yıl oyunculuk dersi aldıktan sonra bir gösteri yaptı ve oyunu izleyen bir ajans onunla tanışmak ve çalışmak istedi. Daha sonra Dublin'de ajansa ulaşarak, bir dizide rol almasını istediler. On beş yıldan beri yayınlanan "Fair City" adı bir dizide on üç bölüm rol aldı. Enerji şirketindeki işini bıraktı.

Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de 3,5 ay çalıştı. İrlanda Film Akademisi'nde kamera önü oyunculuğu üzerine dersler aldı. Uzun metraj bir filmde Almanca küçük bir rol oynadı. İrlanda'nın sevilen komedyenlerindenKatherine Lynch'in televizyon şovunda İspanyol bir matadoru oynadı.

2009 yılı başında Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" adlı filmde Hakan Eratik, Ayla Algan,Civan Canova, Şevval Sam ile beraber oynadı.

2010 yılında başrollerini Perran Kutman, Çetin Tekindor, Melis Birkan, Özge Özpirinçci ve Öner Erkan'la paylaştığı "Deli Saraylı" adlı dizide "Emir Zahir" karakterini canlandırdı.

2011 yılında Özer Kızıltan'ın çektiği 'Beni Unutma' isimli filmde Mert Fırat veAçelya Yılhan'la birlikte rol aldı.

2012'de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu.

Kenan Ece 2011 yılında ''İzmir Çetesi'' adlı dizi setinde Mustafa Üstündağ ile tanıştı. ''Birimiz toprak grubundan, birimiz su. Bizden olsa olsa çamur olur'' dediler ve Çamur'u kurdular.

Kenan Ece, 2014 yılında senaryosunu Birol Güven, Yaşar Arak ve Caner Güler'in yazdığı "Kalp Hırsızı" adlı dizide Mine Tugay ve Selin Ortaçlı ile başrolde oynadı.

Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Ertuğrul 1890" adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy,Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli,Deniz Oral, Hakkı Haluk Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ve Japon oyuncular Seiyo Uchino, Shioli Kutsuna,Naoto Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano,Yukiyoshi Ozawa rol aldı.

KENAN ECE'NİN EŞİ KİMDİR?

Kenan Ece, Canan Ergüder ile 2017 yılından beri evlidir ve bir çocuğu vardır.

KENAN ECE'NİN ALDIĞI ÖDÜLLER

2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Beni Unutma)

Tiyatro oyunları

2012 - Islah Evi (The House of Correction)- Norman Lock - Çamur'dan Tiyatro

KENAN ECE DİZİLERİ FİLMLERİ

2018 - Avlu (TV dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Olsun (Caner) (Sinema Filmi)

2014 - Magi (Sinema Filmi)

2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)

2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)

2012 - Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede 2 (Sinema Filmi)

2012 - Son (TV Dizisi)

2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)

2012 - Krem (TV Dizisi)

2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)

2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)

2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)

2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)