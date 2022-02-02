Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? - Haberler
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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü bugün başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Sadakatsiz canlı seyret! Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm full HD izle!

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

Sadakatsiz 47. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, oğlu Ali'yi dövdüğünü iddia ettiği Aras'a yumruk atıyor!

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 47. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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