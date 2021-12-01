Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü bugün başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisini canlı izlemek isteyen seyirciler, Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? aratması yapıyor. Sadakatsiz canlı seyret! Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm full HD izle!
Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 41. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Sadakatsiz 41. Bölüm Fragmanı yayında! Leyla, Aras ve Asya'dan ne istiyor?
Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Ona gözdağı vermekten kaçınmaz. Derin de Asya ile uğraşmaya devam etmektedir. Aras ve Leyla boşanma arefesindeyken Leyla çıkagelir. Leyla ne istiyor?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 24 Kasım Çarşamba yayınlanan 40. yeni bölümde Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor!
Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan
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