Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 38. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 38. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 38. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Aras ile ilgili gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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