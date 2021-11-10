Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 38. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu?
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Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Kanal D Sadakatsiz 38. bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler oldu? Sadakatsiz canlı izle! merak edildi. Sadakatsiz canlı izleme linki sizlerle...
Sadakatsiz 38. Bölüm Fragmanı yayında! Volkan, Aras ile ilgili gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?
Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz 3 Kasım Çarşamba yayınlanan 37. yeni bölümde Aras'ın hayatındaki bir düğüm daha çözülüyor!
Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.
Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan