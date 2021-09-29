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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 32. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

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Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 32. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bugün 32. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D canlı izle! Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu?

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 33. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 32. bölüm izle!

SADAKATSİZ CANLI İZLE!

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 32. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır.

Sadakatsiz yeni sezonuyla bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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Haber: Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 32. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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