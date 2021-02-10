Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz 18. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz son bölümde neler oldu?
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bugün başlıyor. Sadakatsiz canlı izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izleme linki! Sadakatsiz 18. bölüm canlı izle! Sadakatsiz 18. bölümde neler olacak?
Kanal D'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 18. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 17. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Ali'nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin'in planları Volkan'la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan'ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali'nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sadakatsiz 17. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Gitmeye karar veren Asya, Derin'den gelen hamle ile geri adım atıyor. Asya'nın savaşı artık Volkan'la değil, Derin'le....
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz dizisinin 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan