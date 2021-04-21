Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı dram türündeki dizi Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı dram türündeki dizi Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor! Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba, saat 20.00'da ekranlarda. 21 Nisan Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı?

SADAKATSİZ 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU?

Sadakatsiz dizisi kanal d ekranlarında geçen hafta 26. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz yeni bölümü bu hafta hafta sağlık problemleri sebebiyle yayınlanmayacak.