Sadakatsiz Bahar kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Bahar'ın kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Bahar gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı kimdir? Yeliz Kuvancı kaç yaşında, nereli?

Yeliz Kuvancı'nın başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Mert kimdir? Sadakatsiz Mert karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı kimdir?

SADAKATSİZ BAHAR KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Sadakatsiz dizisinde Bahar Gelik karakterini Yeliz Kuvancı canlandırmaktadır.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kıvancı 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Beykent Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra sektöre atılmıştır.

Dizide Bahar Tekirdağ'da doğmuş ve 30'lu yaşlarda bir kadındır. Bahar yine Tekirdağ'da eğitimini tamamlamıştır. Bahar'ın Tekirdağ'daki küçük yaşamı onun içten içe istemediği bir yaşamdır. Ancak Bahar Tekirdağ'da doğup burada yaşamak zorunda kalmıştır.

Dizide Mert ile severek evlenen Bahar, çocuklarının olmaması sonucunda evliliğinde büyük sorunlar oluşmaya başlamıştır. Bahar'ın komşusu Mert ve Asya'nın evliliklerini kıskanan Bahar bu durumu net şekilde hissettirmektedir.

DİZİLERİ FİLMLERİ

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (İnci)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Zeynep)

2012 – Böyle Bitmesin (Nazlı)

2014 – Kocamın Ailesi (Güneş)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Itır)

2020 – Tutunamayanlar (Ayşe)

2020- Sadakatsiz (Bahar)