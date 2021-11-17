Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş biyografisi!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Diziye yeni dahil olan Berkay Ateş'in canlandırdığı Aras karakteri ise merak edilmekte. Derin ile bağlantısı merak edilen Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir?
Sadakatsiz Aras kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm Kanal D'de yayınlanmakta. Dizinin yeni bölümlerine katılan Aras karakteri merak ediliyor. Aras karakterine hayat veren ise Berkay Ateş oluyor. Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul'da doğdu ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Peki, Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Berkay Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Sadakatsiz dizisinda Aras karakterini canlandıran isim Berkay Ateş'tir.
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
2021 - Sadakatsiz
2020- (Alev Alev)
2018 – Çukur
2018 – Gülizar
2016 – İstanbul Sokakları
2016 – Anne
2015 – Abluka
2013 – Yarım Kalan Mucize
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