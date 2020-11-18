Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!
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Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

18.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:18
Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAATKAÇTA?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çok beğenilen dizi Sadakatsiz, Çarşamba akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 5. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor! Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor. Peki gerçeklerin bir anda ortaya çıkması, olayların gidişatını nasıl etkileyecek? Ali, babasının ihanetinden haberdar olacak mı? Volkan'a gelen boşanma protokolünde hangi şartlar yer alacak?

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