Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi büyük başarı yakaladı. Peki, Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım beklediği ilgiyi gördü. Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz reytinglerde rakiplerinden önde ilerlemektedir. Kanal D'nin iddialı yapımı dizi Çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyici ile buluşmaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor. Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.