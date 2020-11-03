Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

03.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:23

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi büyük başarı yakaladı. Peki, Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı yapım beklediği ilgiyi gördü. Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz reytinglerde rakiplerinden önde ilerlemektedir. Kanal D'nin iddialı yapımı dizi Çarşamba akşamı saat 20:00'da izleyici ile buluşmaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor. Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle!

İlgili Haberler

Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?
Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler?
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Baraj dizisi saat kaçta, hangi kanalda? Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Eser Yenenler İkbal Gürpınar Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Erol Bulut Tamer Tuna Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:22:55. #1.14#
title