Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D Sadakatsiz 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!

Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Sadakatsiz dizisinin 30. bölümü ardından araştırılmaya başladı. KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? KANAL D Sadakatsiz 30. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!

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SADAKATSİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisi KANAL D ekranlarında bu akşam 30. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 30. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 31. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Sadakatsiz 31. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜMDE NE OLDU?

Asya, geçmişinden gelen sürpriz misafirle tanışıyor! Peki onu geçmişi ve şimdiki hayatıyla yüzleşmek zorunda bırakan gerçek ne? Babası hakkında neler öğrenecek? Derin, konuşulanları duyunca Asya'ya karşı koz olarak kullanacak mı?

SADAKATSİZ 29. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Asya, Volkan ve Derin'in yaşadığı eve giderek herkesi şoke eden bir kayıt dinletir. Kayıtta kaçırma olayının tüm detayları olunca Derin köşeye sıkışır. Kaçırma olayının Asya ve Volkan'dan intikam almak için tezgahlaması işleri tersine çevirmeye yeter. Polisi de oyalamaktan suçlu görünen Derin'e bir darbe de Volkan'dan gelir.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz dizisinin 12 Mayıs günü yayınlanan 29. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link.

Oyuncular: Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE