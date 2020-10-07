Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?
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Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

07.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:55
Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi bugün başlıyor! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin 2. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 1. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 2. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 1. bölüm izle!

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz...

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 1. bölüm izle! Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Dizinin konusu nedir?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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