Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?
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Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?

13.10.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:15

Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba yayınlanan ilk bölümü ile izleyicileri büyüledi. Merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı.Peki, Sadakatsiz oyuncuları kmler? Sadakatsiz dizi konusu nedir?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin rol aldığı Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz ilk bölümünde neler oldu? Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinde ihaneti, güveni ve dostluğun çatışmasını izleyeceğiz. Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Melis Sezen,

Eren Vurdem,

Yeliz Kuvancı,

Olcay Yusufoğlu,

Nazlı Bulum,

Gözde Seda Altuner,

Emir Taro Tekin,

Alp Aka

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ İLK BÖLÜMÜ İZLE!

Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?
Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?
Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ilk bölümde neler oldu? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?
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