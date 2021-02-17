Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı izle! Kanal D Sadakatsiz 17. bölüm full izle! Sadakatsiz izle!

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk'u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya'nın uzaklaşması Volkan'ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 17 Şubat, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...