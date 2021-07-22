Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
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Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Muş'ta 40 kurban keserek etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Muş'ta 40 kurban keserek etlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Dernek gönüllüsü Recep Çelik, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Muş'ta 40 kurban kestiklerini belirten Çelik, çevre illerle birlikte yaklaşık 800 aileye dağıtımı yapacaklarını ifade etti.

Sadakataşı Derneği olarak başta Türkiye olmak üzere 33 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getiren Çelik, şunları aktardı:

"Bu Kurban Bayramında yaklaşık 19 bin hisse kurban kestik. Toplam 80 bin insana ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi aileler. 'Kurbanın sırrı paylaşmaktır' sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun bayram sevincini yaşatmak ve iyiliği yaymak. Doğu'daki 8 ilimizde kurban dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Buradaki kardeşlerimizle hem kardeşliği geliştirmek hem de kurban sevinciyle gönüllerine dokunmak ve paylaşmak için böyle bir yola düştük."

Kurbanların kesimine ve il genelinde dağıtımına İHH üyeleri de destek verdi.

Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı
Sadakataşı Derneği Muş'ta ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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