Sadakataşı Derneği Bitlis'te 100 aileye yardım kolisi dağıttı
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Sadakataşı Derneği Bitlis'te 100 aileye yardım kolisi dağıttı

Sadakataşı Derneği Bitlis'te 100 aileye yardım kolisi dağıttı
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Bitlis'te ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

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Sadakataşı Derneği, Bitlis'te ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımında bulundu.

Ağrı'dan kentte gelen dernek üyeleri, yardım kolilerini önceden belirledikleri ailelere götürerek teslim etti.

Derneğin Bölge Koordinatörü Yüksel Aslan, kentte ihtiyaç sahibi 100 aileye "Ramazanda biriz, sofrada beraberiz" sloganıyla yardımda bulunduklarını söyledi.

İlçelerde de ailelere yardım yapacaklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz gönüllü bir şekilde bizlere destek oluyorlar. Gittiğimiz yerlerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iletişime geçerek aile bilgilerini alıyoruz. Amacımız yardıma muhtaç ailelere doğru kaynakla ulaşmaktır. Ramazan bereket ayıdır. Bu bereketi ramazan başlangıcından bu yana yaşıyoruz. Özellikle yetim, yardıma muhtaç ve yaşlı ailelerimize ulaşabilmek ve sofralarında kaynayacak bir yemeğe vesile olma duygusu bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Şuan acil olarak gıda yardımları yapıyoruz. Bayram öncesi bu ailelere giyim yardımlarımız da olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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