Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ve sadaka kutusunu çalan E.G. (18) polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sabıkalı hırsızın elindeki çandadan çıkan 46 lira 40 kuruş, gıda malzemeleri ve ara kablo derneğe iade edildi.

Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan E.G.'nin elindeki çantadan şüphelendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan E.G., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. E.G.'nin elinde taşıdığı çantada yapılan aramada gıda malzemeleri, ara kablo ve sadaka kutusundan alındığı belirlenen 46 lira 40 kuruş ele geçirildi.

E.G., emniyetteki ifadesinde malzemeleri nereden çaldığını söylemedi. Polis, bunun üzerine çantadaki reklam ibaresinden yola çıkarak, malzeme ve paranın, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki bir yardım derneğine ait olduğunu belirledi.

Hırsızlık olayından habersiz dernek yöneticilerine bilgi verildi. Ele geçirilen gıda malzemeleri, ara kablo ve para, dernek yöneticilerine teslim edildi. Şüpheli E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

- Keşanedirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL