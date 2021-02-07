Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

07.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:25
Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ve sadaka kutusunu çalan E.G. (18) polisin dikkati sayesinde yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yardım derneğinden gıda malzemesi, ara kablo ve sadaka kutusunu çalan E.G. (18) polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sabıkalı hırsızın elindeki çandadan çıkan 46 lira 40 kuruş, gıda malzemeleri ve ara kablo derneğe iade edildi. 

Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan sabıkası bulunan E.G.'nin elindeki çantadan şüphelendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan E.G., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. E.G.'nin elinde taşıdığı çantada yapılan aramada gıda malzemeleri, ara kablo ve sadaka kutusundan alındığı belirlenen 46 lira 40 kuruş ele geçirildi.

E.G., emniyetteki ifadesinde malzemeleri nereden çaldığını söylemedi. Polis, bunun üzerine çantadaki reklam ibaresinden yola çıkarak, malzeme ve paranın, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerindeki bir yardım derneğine ait olduğunu belirledi.

Hırsızlık olayından habersiz dernek yöneticilerine bilgi verildi. Ele geçirilen gıda malzemeleri, ara kablo ve para, dernek yöneticilerine teslim edildi. Şüpheli E.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


- Keşanedirne
Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadaka kutusundan 46 lira 40 kuruş çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:29:36. #1.16#
title