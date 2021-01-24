Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
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Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı

24.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:59
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı

SAKARYA'da tüfek saçmasıyla yaralanan kuğu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

SAKARYA'da tüfek saçmasıyla yaralanan kuğu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. 

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu kuğuyu tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından kanadının kırıldığı belirlenen kuğunun röntgen görüntülerinde, kırık kanadının içerisinde 1 adet tüfek saçması olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kuğunun kanadındaki saçma çıkarılarak tedavisine başlandı.

Ameliyat sonrasında vitamin ve mineral desteği verilen kuğu tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı
Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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