Saçmayla yaralanan kuğu Ormanya'da tedaviye alındı

SAKARYA'da tüfek saçmasıyla yaralanan kuğu, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir vatandaşın yaralı halde bulduğu kuğuyu tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Veteriner hekimler tarafından kanadının kırıldığı belirlenen kuğunun röntgen görüntülerinde, kırık kanadının içerisinde 1 adet tüfek saçması olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan kuğunun kanadındaki saçma çıkarılarak tedavisine başlandı.

Ameliyat sonrasında vitamin ve mineral desteği verilen kuğu tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR