Saçları Go-kart Aracına Dolanan Genç Kızın Hayati Tehlikesi Sürüyor (2)
BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Şahin, genç kızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.