Saçları Go-kart Aracına Dolanan Genç Kızın Hayati Tehlikesi Sürüyor (2)

Saçları Go-kart Aracına Dolanan Genç Kızın Hayati Tehlikesi Sürüyor (2)

BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİSamsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Saçları Go-kart Aracına Dolanan Genç Kızın Hayati Tehlikesi Sürüyor (2)

BAŞKAN ŞAHİN, HASTANEYE GİTTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, go-kart aracının lastiğine saçları dolanması nedeniyle yaralanan Nurjemal Annalyyeva'nın tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Başkan Şahin, genç kızın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

 

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