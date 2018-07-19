Saçları Go-Kart Arabasının Lastiğine Dolanan Kadının Kafa Derisi Yüzüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart aracının lastiğine dolanan genç kadının kafa derisi yüzüldü. Genç kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.
SAÇ DERİSİ YÜZÜLDÜ
Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.
YORUMLAR (2)
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Bu go kartlar kaldırılmaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kaşkol vb sarkan seylerle binmeyin bir de saclarinizi toplayin.Cevap Yaz Yayından Kaldır