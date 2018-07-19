Saçları Go-Kart Arabasının Lastiğine Dolanan Kadının Kafa Derisi Yüzüldü

Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

SAÇ DERİSİ YÜZÜLDÜ

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.