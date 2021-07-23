Sacha Boey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Futbolcu Sacha Boey'in hayatı ve kariyeri!
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Sacha Boey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Futbolcu Sacha Boey'in hayatı ve kariyeri!

Sacha Boey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Futbolcu Sacha Boey'in hayatı ve kariyeri!
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan sağ bek Sacha Boey kimdir merak ediliyor. Sacha Boey kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi? Sacha Boey mevkisi ne? Sacha Boey forvet mi, orta saha mı, defans mı? Sacha Boey'in hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri ile ilgili bilgiler haberimizde...

Transfer çalışmalarına hız veren ve Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak adına anlaşma sağlayan Galatasaray, sağ bek için de Rennes'den Sacha Boey'u kadrosuna katıyor. Peki, Sacha Boey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Futbolcu Sacha Boey'in hayatı ve kariyeri! Sacha Boey mevkisi ne? Sacha Boey boyu kaç? Sacha Boey kilosu kaç? Sacha Boey burcu ne?

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey (13 Eylül 2000 doğumlu), Ligue 1 kulübü Rennes'den Ligue 2 kulübü Dijon takımına kiralık olarak gelen ve sağ bek olarak oynayan Fransız profesyonel bir futbolcudur.

Sacha Boey doğum tarihi : 13 Eylül 2000

Sacha Boey kaç yaşında : 20 yaşında

Sacha Boey nereli : Fransa

Sacha Boey mevkisi ne : Defans (Sağ bek)

Sacha Boey boyu kaç : 1.78 metre

Sacha Boey kilosu kaç : 70 kg

Sacha Boey burcu ne : Başak

KULÜP KARİYERİ

Boey, Rennes formasıyla ilk profesyonel maçına 5 Mayıs 2019'da Toulouse FC ile 2-2 berabere kaldıkları Ligue 1 maçında çıktı.

ULUSLARARASI KARİYERİ

Fransa'da doğan Boey, Kamerun asıllı. Fransa için uluslararası bir genç.

SACHA BOEY GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Transfer çalışmalarına hız veren ve Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak adına anlaşma sağlayan Galatasaray, sağ bek için de Rennes'den Sacha Boey'u kadrosuna katıyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Boey, İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda alınan PSV Eindhoven yenilgisi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau sonrası Rennes'den Sacha Boey'un da transferini bitiriyor. Transferin kısa süre içerisinde nihayete kavuşturulması ile oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Sacha Boey kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Futbolcu Sacha Boey'in hayatı ve kariyeri! - Haberler
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