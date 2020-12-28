Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
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Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı

28.12.2020 22:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:18

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde berberde yaptırdığı tıraşı beğenmeyen müşteri, tartıştığı berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Saldırganın kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akşam saat 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana gelen olayda, saldırgan daha önce 2-3 kez gittiği berbere tıraş olmaya gitti. Tıraş sonrasında saçını ve çırak tarafından çekilen fönü beğenmeyen şahıs, berber Hakan K'ya ve ikinci fönü çeken berber kalfası Ramazan M'ye (21) tepki gösterdi. İkinci kez çekilen fönü de beğenmeyen şahıs, küfürler ederek dükkandan çıktı.

İKİ KİŞİYİ YARALADI

Pasaj içinde küfür etmeye devam eden şahsa tepki gösteren Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç. (17), şahsı küfür etmemesi için uyardı. Tartışmasın büyümesi üzerine bıçağını çeken şahıs, Ramazan M'yi belinden, Oğuzhan Ç'yi ise ellerinden bıçakla yaralayarak hızla olay yerinden kaçtı.

ESNAFLAR PEŞİNDEN KOŞTU

Olayı gören pasajdaki diğer esnaflar şahsın peşinden bir süre koşsa da yakalayamazken, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırganın 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçma anı ise pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen saldırganın pasajdan koşarak çıktığı ve olayı gören esnafın kendisini kovaladığı görülüyor.

Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri, berber kalfasını ve esnaf arkadaşını bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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