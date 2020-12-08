Saç Ekimi Nedir?

Erkeklerde de kadınlarda da sıklıkla görülen, gerek kirlenen hava ve benzeri çevresel faktörlerden gerekse düzensiz bir yaşam tarzı, stresli bir sosyal ve-veya profesyonel çevre, saçları yoğun kimyasal ürünlere maruz bırakmak gibi bireysel nedenlerden dolayı saçlar dökülebilmektedir.

Saç miktarlarında meydana gelen azalma her iki cinsiyet için de istenmeyen, kaçınılmak istenen ve mümkünse düzeltilmek istenen bir durumdur. Dökülen saçların yerini doldurmak için pek çok yöntem bulunmasına karşın saç ekimi yöntemi oldukça rağbet gören ve uygulaması çok uzun bir süreç almayan bir tekniktir.

Stresli iş yaşamı ve yukarıda zaten aktarılmış olan diğer nedenlerden dolayı saçlarını kaybetmeye başlayan kişiler, ayna karşısında saçlarının günden güne doğru azaldığını görerek daha fazla stres oluyorlarsa ve bu durumdan kurtulmak istiyorlarsa saç ektirme yöntemine başvurarak bu sorundan kısa sürede kurtulabilmektedirler. Yazının devamında saç ektirme yöntemi hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.

Hastaların düzenli olarak kullanmakta oldukları ilaçlar, geçmiş dönemlerde geçirdikleri operasyon ve tedaviler ve kişilerin sahip olduğu kronik ya da akut hastalıklar öğrenilerek operasyona karar verilir. Sağlıklı, kronik bir rahatsızlığı olmayan ve o anda kullanılmakta olan, operasyona zararlı bir ilacın bulunmaması kişilerin lehine olacaktır. Tüm bu bilgilere erişildikten sonra ekim işlemine karar verilir ve operasyona başlanabilir. Kan ve diğer tetkiklerde ortaya çıkabilecek olan çeşitli hastalıklar saç ekim operasyonuna engel olabilmekle birlikte bu testlerde belirlenen hastalıkların hepsi operasyonların ertelenmesini ya da iptal edilmesini gerektirmemektedir.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimine geçilmeden önce bireyler, operasyonu yönetecek olan doktorla görüşerek operasyon konusunda bilgi alırlar. Gerekli bilgiler kişilere aktarılırken saç ekiminin planlamasına da bu aşamada başlanır. Kişilerin kelleşmeye başlamış olan bölgelerinden alınabilecek olan maksimum saç kökü ile bu saç köklerinin yeniden ekilebilecek olduğu diğer alanlar hesaplanır.

Saç ekimi planlamasında kişilerin donör bölgelerinden ne miktarda kök alınacak olduğu, hangi bölgeden ne kadar kök eksileceği, alın çizgisinin nereden başlayacak olduğu ve şeklinin ne olacağı, hangi saç ekim tekniğinin kullanılacak olduğuna bu aşamada karar verilmektedir.

Saç ekiminden sonra kişilerin kendi berberlerine giderek saçlarını kestirmeleri büyük hata olacaktır. Operasyonu yapacak olan doktor, kişilerin doğal saç yapılarını görmeli ve buna göre bir yol haritası hazırlamalıdırlar. Saç planlamasının gerçekleştirilmesinden sonra saç ekim merkezinde bulunan görevliler gereken tıraş işlemini gerçekleştireceklerdir. Tıraş işlemi, saç ekim işleminden daha iyi sonuç alınabilmesi ve sonuçların da hızlı bir şekilde alınabilmesi için gereklidir. Saçlar uzunken yapılacak olan ekim işlemleri operasyonun sürecini uzatmaktadır. Saç ekim operasyonlarından en fazla verimi almak için kişilerin saçlarının 1 numara boyutunda olması idealdir.

Saç ekimi operasyonuna başlamadan önce hastalar operasyonla ilgili bir onay belgesi imzalarlar. Operasyon odasına geçtikleri zaman ekim gerçekleştirilecek olan bölge lokal, yani bölgesel olarak uyuşturulur. Genel anestezi bir takım riskleri barındırdığı için gerekli olmayan durumlarda genel anestezi kullanılmaz.

Saç ekim işlemlerinde kullanılan, dünyada ve Türkiye' de en popüler olan uygulama FUE saç ekimi tekniğidir. FUE tekniğinde Manuel punch FUE ve mikromotor FUE olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. İki uygulamada da saç kökleri gevşetilir, cımbıza benzeyen bir alet yardımıyla toplanır. Toplanan bu saç kökleri, kel bölgelere ekilmek için uygun duruma getirilir. Saç köklerinin alınmış olduğu donör bölge pansuman yapılarak bandajlanır. Bu kısım doktorun önerisi üzerine açılarak yıkanabilecektir. İlk yıkama süresi de genellikle 3. ya da 4. gün olmaktadır.

Toplanan saç köklerinin gerekli işlemlerden geçmesi ve ekime hazır hale getirilmesinden sonra, soğuk ortamda bekletilmekte olan saç kökleri, ekim gerçekleştirilecek olan alanda açılan kanallara yerleştirilir. Saç köklerinin yerleştirilmesinden sonra ekim işlemi tamamlanmış olur. Saç ekimi aşaması birkaç saat sürebilmektedir. Ekim yapılan alan, donör alanda olduğu gibi bandajlanmaz, açık bırakılır.

Saç ekiminde bir diğer yöntem ise dhi saç ekimi tekniğidir. Dhi saç ekimi son yıllarda en çok kullanılan saç ekme yöntemlerden birisidir. Saç dökülmesi, erkeklerde ve kadınlarda çok sık rastlanan bir durumdur. Saç dökülmesinin nedenleri arasında kişilerin genetik yapısı, kullandığı kozmetik ürünler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok etken bulunur.

Kişilerin fiziksel olarak görünümünü olumsuz yönde etkileyen saç dökülmesi için günümüzde birçok teknik kullanılmaktadır. Dhi saç ekimi yöntemi de bu teknikler arasında en çok tercih edilenidir. Dhi saç ekimi fiyatları ve sağladığı avantajları ile son 10 yılda en çok tercih edilen saç ekimi tekniğidir.

Dhi Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Dhi saç ekimi özel aletler kullanılarak tek tek toplanan saç köklerinin, ekim işlemi yapılacak yerlere özenle yerleştirilmesidir. Dhi saç ekiminde, implanter denilen özel kalemler kullanılır. Saç ekiminde kullanılan bu özel kalemler saç köklerinin donör bölgeye tek tek yerleştirilirken kullanılır.

Saç ekimi için kişilerin belirli bölgelerinde alınan saç kökleri, saç dökülmesinin yaşandığı bölgeye ekilir. Dhi saç ekimi sonrasında kişilerde hızlı bir iyileşme gerçekleşir. İşlem esnasında saç kökleri yerleştirirken kafaya, kesi işlemi uygulanmaz.

Saç Ekiminden Sonra

Donör bölgeden elde edilen saçların kelleşmiş bölgeye ekilmesi ve kişilerin sağlıklı saçlarına yeniden kavuşmalarından sonra dış görünüşlerinde meydana gelen değişmeler kişilerin ruhsal yapılarını da olumlu şekilde etkilemeye başlayacaktır. Kendini iyi hissetmeye başlayan kişiler sosyal ve profesyonel çevrelerde daha rahat ve iyi hissedecek ve daha başarılı işler gerçekleştirebilecektir. Seç ekimi gerçekleştirilmiş olan kişiler, kafalarındaki saç olmayan yerlerde kesin olarak çözümü bulmuş ve kellik sorunlarından kurtulmuş olurlar. Kişilerin kendilerinden elde edilmekte olan saç kökleri bu işlemin ana malzemesi olarak kullanıldığı için operasyondan sonra kişilerde oluşmaya başlayacak olan saçlar kendi saçları ile aynı renkte ve aynı tonda oluşacaktır.