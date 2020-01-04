Sabiha Gürayman kimdir? Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi ne zaman öldü? Sabiha Gürayman biyografi!

04.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 05:00

Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman ölümünün 17. yılında anılıyor. Voleybolcu ve inşaat mühendisi olan Sabiha Rıfat Gürayman voleybol kariyeir dışında Aıtkabir'de başmühendis olarak görev yapmıştı. Peki Sabiha Gürayman kimdir? Sabiha Gürayman biyografi! Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi ne zaman öldü?

SABİHA GÜRAYMAN KİMDİR?

Sabiha Rıfat Gürayman 1910Türk inşaat mühendisi ve voleybolcudur. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisidir. Anıtkabir'in inşaatında 10 yıl boyunca başmühendis olarak görev yapmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ilk kadın voleybolcusudur.

SABİHA GÜRAYMAN BİYOGRAFİ!

Sabiha Gürayman 1910 yılında Manastır'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Beşiktaş Esma Sultan İlkokulu'nda okudu. 1925'te Nişantaşı Kız Ortaokulu'nu bitirdi; ardından İstanbul Kız Lisesi'ne devam etti.

1927'de Yüksek Mühendis Mektebi'ne (bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi) girdi. ]O yıl ilk defa kız öğrenci alan okulun ilk kız öğrencisi idi. 1933 yılında bir diğer kız öğrenci olan Melek Hanım (Erbil) ile birlikte okuldan mezun oldu ve Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi unvanını aldı.

Üniversite yıllarında voleybol sporu ile ilgilenen Sabiha Rıfat Hanım, Fenerbahçe erkek voleybol takımının kaptanlığını üstlendi. (1928 veya 1929)

Çalışma hayatına Ankara Bayındırlık Müdürlüğü'nde başladı, daha sonra Bayındırlık Bakanlığı'na geçti. Ülkenin değişik yerlerinde birçok okul, hükümet konağı ve resmi binanın yapımında görev aldı. Anıtkabir ve TBMM inşaatlarında 10 yıl çalıştı. İnşaatı sırasında başmühendisliğini yaptığı Anıtkabir'in Hürriyet Kulesi'nde bir fotoğrafı sergilenmektedir. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Kemer Köprüsü"'nün inşaatında çalışması nedeniyle köprü yöre halkı nedeniyle "Kız Köprüsü" olarak isimlendirildi.

1939 yılında yüksek mühendis Remzi Gürayman ile evlenen Sabiha Rıfat Hanım'ın çocuğu olmadı.

1963 yılında emekli olan Gürayman, 1993'te eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşti. 4 Ocak 2003 tarihinde hayatını kaybeden Gürayman, Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.