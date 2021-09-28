Sabiha Gökçen temmuzda en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu - Haberler
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Sabiha Gökçen temmuzda en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Sabiha Gökçen temmuzda en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ACI Europe verilerine göre temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından ( Rusya'dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sabiha Gökçen temmuzda en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu - Haberler
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