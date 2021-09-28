Sabiha Gökçen temmuzda en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından biri oldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ACI Europe verilerine göre temmuz ayında Avrupa'da 2019 yılına göre en az yolcu kaybı yaşayan 2 havalimanından ( Rusya'dan Domodedovo Havalimanı) biri olduk. Tüm misafirlerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri