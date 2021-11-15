Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 testi - Haberler
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 testi

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kovid-19 testi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcular SmartLab Kovid-19 Tanı Laboratuvarı'nda 7 gün 24 saat test yaptırarak, sonuçlarını kısa sürede öğrenebiliyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcular SmartLab Kovid-19 Tanı Laboratuvarı'nda 7 gün 24 saat test yaptırarak, sonuçlarını kısa sürede öğrenebiliyor.

İSG resmi sosyal medya adresi Twitter'den yapılan paylaşımda, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş SmartLab COVID-19 Tanı Laboratuvarında 7 gün 24 saat test yaptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş SmartLab COVID-19 Tanı Laboratuvarında 7 gün 24 saat test yaptırabilir, sonuçlarınızı hızlıca öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Test merkezinde yolcular, PCR, antikor ve antijen testlerinizi yaptırarak, sonuçlarını hızlıca öğrenebiliyor.

Test merkezinde 1,5 saatte PCR ve 20 dakika hızlı antijen, antikor Kovid-19 testleri yapılabiliyor.

Yolcular, uçuş saatine göre gelen yolcu katındaki test merkezine randevusuz başvurarak, test merkezinin lokasyonunu harita üzerinde görmek için havalimanı navigasyon haritasını ziyaret edebiliyor.

Sonuçlar, İngilizce ve Türkçe olarak raporlanıyor.

Kovid-19 sonuç raporları, kayıt sırasında yolculara verilmiş olan barkod ile test merkezinden ya da enabiz.gov.tr sistemine giriş yaptıktan sonra alınabilirken, ayrıca onay aranmıyor.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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