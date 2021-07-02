Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bulunan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bulunan aşı merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı merkezde, aşı hakkı bulunan havalimanı personeli ve yolcular Kovid-19 aşılarını yaptırabilecek.

Yoğun ilgi gösterilen aşı merkezi, 7 gün boyunca 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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