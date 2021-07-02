Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Sağlık

Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kurulan aşı merkezi bugün aşılama yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kurulan aşı merkezi bugün aşılama yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin hizmet verdiği merkezde, aşı hakkı bulunan tüm havalimanı görevlileri ve yolcular Covid-19 aşılarını yaptırabilecek.

Havalimanı görevlilerinin ve yolcuların yoğun ilgi gösterdiği aşı merkezi, terminal binası gelen yolcu katındaki PTT Şubesi karşısındaki alanda yer alıyor. 7 gün boyunca açık kalacak aşı merkezi sabah 10.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Aşılama çalışmalarından vatandaşın memnun olduğunu belirten Pendik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökhan İlhan, "Sağlık Bakanlığımız, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde Covid-19 aşılama işlemi için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aşılama yapılmasını planlandıktan sonra vatandaşımıza daha hızlı ulaşabilmek için telifer noktalarında, ulaşım noktalarında aşılamanın yapılması için bakanlığımız tedbirlerini alıyor. Biz de bunun için burada insanlarımıza bir an önce ulaşıp, aşılarını geciktirmeden yapıp, bu salgını ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle, biz burada aşılama yapmaya başlayacağımızı duyurduğumuz zaman, başlangıçta epey bir kalabalık başvurdu ve bir istisna hariç tamamı teşekkür etti." şeklinde konuştu.

Aşı merkezlerinin aşılamaya kolaylaştırdığını belirten Burcu Akkan, "Adana'dan İstanbul'a geldik. Anonsu duyduk, yarın da randevum vardı onun öncesinde burada halledelim dedik, ayağımıza geldi. Çok memnun kaldık. Yani randevu uzun kuyruklar vesaire olduğunu duyduğum için ertelemiştim. Bunu duyunca kolaylaştırdım" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu - Haberler
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