Sabiha Gökçen Havalimanı, hava şehitlerini unutmadı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi(İSG), 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi(İSG), 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG), 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü'nde başta ilk Türk hava şehidi Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey olmak üzere tüm havacılık şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA