Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç eşi kim?

Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli? Şaban Sevinç eşi kim? Detaylar haberimizde.

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

1 Mayıs 1964 tarihinde Bafra'da doğdu. 1981 yılında Bafra Lisesi'nden, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1987'de Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçti. 1990'da kısa dönem er olarak 8 aylık askerlik görevini tamamladı. 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nin CHP ve Parlamento Muhabiri olarak görevlendirildi. 2005 yılında CHP Meclis Grubu'nun önerisiyle TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyor.

ŞABAN SEVİNÇ EŞİ KİM?

1991 yılında Selma Sevinç ile evlendi. Melisa ve Devrim Can isimli iki çocuğu bulunmaktadır.Şaban Sevinç haberleri için tıklayın