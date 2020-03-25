Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı ibadetleri neler? Üç aylar takvimi Diyanet 2020
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Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı ibadetleri neler? Üç aylar takvimi Diyanet 2020

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı geldi! Peygamber efendimiz (s.a.v)'in oruç ile geçirdiği rivayet edilen bu kutsal ay, Ramazan'dan hemen önce gelmesi nedeniyle İslam aleminde önemli bir yere sahiptir. İçinde barındırdığı Berat Kandili ile de Müslüman dünyasında ibadetlerle geçirilen üç aylardan biridir. Peki, Şaban ayı faziletleri neler?

25.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:10
Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı ibadetleri neler? Üç aylar takvimi Diyanet 2020

Şaban ayı önemi, birçok alim tarafından hadislerle belirtilmiştir. Ümmetin ayı olarak da bilinen Şaban ayı kılınan namaz, tutulan oruç Mümin'e kat kat sevap olarak gelir. Şaban ayı namazı araştırılıyor. İbadetle geçirilen ayın hemen ardından gelen Ramazan ayı ile de Müslüman alemi bir ay boyunca oruç tutar. Şaban ayı ibadetleri neler? Şaban ayı önemi nedir? İşte detaylar...

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ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2020 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı dini günlr takvimine göre, 25 Mart Çarşamba günü başlayacak ve Berat Kandili de 7 Nisan'da idrak edilecek.

ŞABAN AYI NAMAZI

Üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk gecesi, 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Diğer yandan bu zamanda namaz kılmanın diğer dönemlere göre kat kat sevabı olduğu rivayet edilir.

ŞABAN AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu ayda kaza namazları kılınır, Kur'an okunur, tövbe edilir. Üç ayların tamamının 13, 14, 15'inde ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Hz. Peygamberimizin sünnetleri arasında olduğu da bilinir. Öte yandan bu kutsal ayda oruç tutulur, ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Tövbe istiğfar da önemlidir. Bu ay çekilecek tespihler: '' Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber, Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahi'l azim, La havle ve la kuvvete illa billah, Sübhanallahi velhamdilillahi vela ilahi illallahü ekber '' şeklindedir.

ŞABAN AYI FAZİLETLERİ NELER?

Peygamber (sav) şöyle buyurur: "Bu Receb ve Ramazan ayları arasında, öyle faziletli bir aydır ki, insanların çoğu bundan gafildir. Bu öyle bir aydır ki, ameller, Âlemlerin Rabbine bu ayda yükseltilir. Bu nedenle Ben de oruçlu iken amellerimin yükseltilmesini severim."(Nesai, Savm, 70.)

Allah (c.c), Şaban ayı Efdali Enbiya sallallahü aleyhi ve sellem Efendimizin şehri olduğu için Şa'ban ayını faziletli kılmıştır. Şakkı Kamer Şa'ban ayında vuku bulmuştur. Aynı zamanda Berat gecesi de Şaban ayı içindedir.

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci gecesi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar."(İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

"Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi" (İbn-i Asâkir; Muhtar'ul- Ehadis. H.568).

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