Şaban Ali Düzgün kimdir? Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şaban Ali Düzgün mesleği nedir? Şaban Ali Düzgün kitapları!

TV8 ekranlarına gelen Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programına konuk olan Şaban Ali Düzgün sosyal medyada merak edildi. Peki, Şaban Ali Düzgün kimdir? Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şaban Ali Düzgün mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Şaban Ali Düzgün hangi okulda görev yapıyor? Şaban Ali Düzgün kitapları!

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programında din, ahiret ve modern dünyada Allah gibi konularda yaptığı yorumlar ve dile getirdikleri ile ilgi gören Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün Hayatı ve Biyografisi merak edildi. İşte, Şaban Ali Düzgün kimdir? Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şaban Ali Düzgün mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Şaban Ali Düzgün kitapları nelerdir?

PROF. DR. ŞABAN ALİ DÜZGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN 1968 Gümüşhane'de doğdu. 1989'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Seyyid Ahmet Han ve modernist hareketlerle ilgili yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Bu çerçevede İngiltere'de, School of Oriental and African Studies'de (SOAS) çalıştı. Doktorasını Nesefi ve İslam Filozoflarında Allah-Alem İlişkisi adıyla verdi. 2000-2001 akademik yılında öğretim üyesi değişimi programı çerçevesinde Gregoryan Üniversitesi'nde (Roma); 2003-2004 akademik yılında ise Georgetown Üniversitesi'nde (Washington, DC) misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005'de profesör oldu. 2007-2008 eğitim öğretim yılında, Fulbright Muslim Scholar olarak Birmingham Southern College'da öğretim üyesi olarak çalıştı. Alabama Üniversitesi, Montevallo Üniversitesi, Samford Üniversitesi'nde ders ve seminerler verdi. Uluslar arası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde (Kazakistan) ders verdi (2013). Fulbright Türkiye Seçici komisyon üyesidir. İngilizce İlahiyat Bölüm Başkanlığını yürütmüştür (2010-2012). İnternet Kelam Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır (www.kelam.org/dergi). Hali hazırda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı başkanıdır.

ŞABAN ALİ DÜZGÜN KİTAPLARI!