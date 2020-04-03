Sabahattin Ali'ye "dijital" anma
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Sabahattin Ali'ye "dijital" anma

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz yazarı ve şairi Sabahattin Ali'yi, 72'nci ölüm yıldönümünde İnstagram ve Youtube üzerinden düzenlediği canlı yayın programıyla andı.

03.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:01
Sabahattin Ali'ye

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının unutulmaz yazarı ve şairi Sabahattin Ali'yi, 72'nci ölüm yıldönümünde İnstagram ve Youtube üzerinden düzenlediği canlı yayın programıyla andı. Gazeteci Nebil Özgentürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sabahattin Ali'ye duyduğu hayranlığı anlatırken, müzisyen Soner Olgun da sazıyla türküler söyledi.

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı ve şairi Sabahattin Ali, 72'nci ölüm yıldönümünde Maltepe Belediyesi'nin internet üzerinden düzenlediği canlı yayın programıyla anıldı. Maltepe Belediyesi instagram hesabı Başkan Ali Kılıç'ın YouTube kanalı üzerinden yapılan yayının moderatörlüğünü gazeteci Nebil Özgentürk üstlendi. Özgentürk, roman ve şiirleri büyük ilgi gören Sabahattin Ali için anma programı düzenlediklerini belirterek "Bu güzel olmayan zamanlarda katledilen bir ozanımızı yad ediyoruz. Sabahattin Aliler ölmez. Sonsuza kadar yaşar. Sabahattin Ali çok büyük bir isim, Sinop Cezaevi'nde yatmak herkesin harcı değildi o zamanlarda ve o, orada her şeye karşı umudunu koruyor. Bugünlerde de umudumuzu korumak zorundayız ya, Sabahattin Ali umudumuzu koruma duygusu veriyor" dedi.

"İsmini Kültür merkezimize verdik"

Yayına katılarak anmaya ortak olan Belediye Başkanı Ali Kılıç ise şunları söyledi; "Sabahattin Ali'yi ortaokul yıllarımdan ağabeylerimden öğrendim ben. Hayatımda önemli bir yeri oldu, Sinop Cezaevi'ni ziyaret ettim. Göreve geldiğimde de yaptığım ilk iş, Sabahattin Ali'nin doğduğu ilçeyle Maltepe'yi kardeş ilçe yapmak oldu. Sabahattin Ali ismini bir kültür merkezimize verdik, insanlarımız orada her gün okuma yapıyor. Ortadan kaldırılan yazarlarımızın, aydınlarımızın kısacık ömürlerine asırlık eserler sığdırdığını ve genç kuşaklara aktarılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sevgili Nebil Özgentürk siz de iyi ki varsınız ve bunu bizlere aktarıyorsunuz." Yayına katılan bir diğer isim Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali de, babasının ölümünden duyduğu büyük üzüntü ve acıyı bir paylaştı. Müzisyen Soner Olgun, usta yazarın "Göklerde Kartal Gibiydim", bestesini Zülfü Livaneli'nin yazdığı "Leylim Ley" isimli eserlerini sazı eşliğinde seslendirerek usta yazarı andı.

Yayın sonrası Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "Kayıp Kemiklerin İzinde" isimli belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeselde faili meçhul bir cinayete kurban giden Sabahattin Ali'nin kaybının ardından 70 yıl sonra, kızı Filiz Ali'nin babasının öldürüldüğü ormanın derinliklerindeki olay yerine gidişi anlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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