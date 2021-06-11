Sabahat Akkiraz kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sabahat Akkiraz kaç yaşında, nereli?
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Sabahat Akkiraz kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sabahat Akkiraz kaç yaşında, nereli?

Sabahat Akkiraz kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sabahat Akkiraz kaç yaşında, nereli?
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Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir, kaç yaşında? Sabahat Akkiraz hayatı ve biyografisi nedir?

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Sabahat Akkiraz kimdir, kaç yaşında? Sabahat Akkiraz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SABAHAT AKKİRAZ KİMDİR?

6 Şubat 1955 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesi Yaylacık köyünde dünyaya gelen Sabahat Akkiray bilinen adıyla Sabahat Akkiraz; Türk halk müziği sanatçısı, siyasetçi, milletvekilidir. XXIV. dönem TBMM Seçimleri'nde İstanbul 3. bölgeden CHP milletvekili seçilmiştir.

Babası Sivas, Kangal, annesi Malatya, Arguvanlı olan Akkiraz, müzik eğitimine aile içinde başlamış ve çocukluk yıllarında ailesi ile birlikte Almanya'ya göç eden sanatçı, ilk ve ortaokulu Almanya'da bitirmiştir.

Daha sonra Türkiye'ye dönerek 1983 yılında ''Şafak Söktü'' adını taşıyan profesyonel anlamdaki ilk albümünü çıkarmıştır. İlerleyen yıllar içinde Arif Sağ, Musa Eroğlu, Muhlis Akarsu, Aşık Daimi, Feyzullah Çınar, Davut Sulari gibi sanatçılarla çalışmıştır.

1990 yılında ilk uluslararası davetini alarak Hollanda'ya gitmiş ve önemli projelerde yer almıştır. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük olmuş ve Mezzo TV, Sabahat Akkiraz'ın yaşamını konu alan bir belgesel hazırlamıştır.

Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü müzisyenlerle birlikte önemli konser salonlarında türkü söylemiştir. Eserleri dünya müzik sıralamalarında ilkler arasına giren Akkiraz'ın ''Külliyat'' albümü, 16 ülkede basılmış ve elektronik müzikle harmanlanmış en iyi Anadolu müziği olarak kabul edilmiştir.

13 diskografi çalışması ve toplam 22 albümü yayımlanmıştır. Besteleri ve derlemeleri bulunan başarılı sanatçı, 2000 yılında Fransa'da Yılın En İyi Etnik Müzik Sanatçısı seçilmiştir. 2005 yılında Altın Plak, 2008 yılında Uluslararası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış, 2010 yılında ise Altın Kelebek ödüllerini almıştır.

Oldukça özgün kabul edilen ses tonu ve olağanüstü yeteneği, dünya üzerinde etnik müziğin en iyi tanınan isimlerinden biri olmasını sağlamıştır. Batı müziğine verdiği önemi konserlerine de yansıtan Akkiraz, orta düzeyde Almanca bilmektedir ve bekârdır.

ALBÜMLERİ

• Gül Yüzlü Sevdiğim (1982)

• Şafak Söktü (1983)

• İnsana Muhabet Duyalı (1984)

• Bir Gerçeğe Bel Bağladım (1985)

• Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz (1986)

• Fazilet (1988)

• Deli Gönül - Bu Sene (1989)

• Bendeki Yaralar (1990)

• Yalan Dünya (1992)

• Dostların Anısına (1993)

• Dağlar Kardeşimi Geri Verin (1994)

• Yiğit İnsanların Türküleri (1996)

• Türkülerle Gide Gide (1997)

• Yüreğimin Sesi (1999)

• Deli Derviş (2000)

• Chante Alevite/ Alawite Singing - Long Distance (2001)

• Lamekan (2002)

• Konserler (2002)

• Kaygusuz (2003)

• Seyran (2006)

• Külliyat (2006) (Orient Expressions'la birlikte)

• Türkü Hayattır (2007)

• Birlikte Türküler Söylüyoruz (2008) (Mustafa Özarslan'la birlikte)

• Dillerdeki Türküler (2010)

• Yine mi Figan Var Dostların Anısına ... (2010)

• Seçmeler (2011)

• Turap (2014)

• Sabahat Akkiraz & Dostları 47 (2017)

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Sabahat Akkiraz kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Sabahat Akkiraz kaç yaşında, nereli? - Haberler
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