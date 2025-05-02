Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekâttır? Diyanet Sabah namazı kılınışı!

Günün ilk farz ibadeti olan sabah namazı nasıl kılınır sorusu, internet aramalarında sıkça karşılaşılan dini içeriklerden biridir. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu namaz, hem sünneti hem de farzıyla birlikte kılınır. Sabah namazı nasıl kılınır sorusuna verilecek doğru ve sade bir yanıt, namaza yeni başlayanlara rehber olabilir. Peki, Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekâttır?

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı bütünü itibariyle 4 rekattır. 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olarak kılınır.

SABAH NAMAZININ SÜNNETİ NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Subhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğruluruz, tekrar secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğruluruz, tekrar secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

SABAH NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Subhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rükuya gidilir.

Secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir. Doğruluruz, tekrar secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.